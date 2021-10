Zásah z ptačí perspektivy. Podívejte se, jak první autonomní dron hasí požár

Unikátní systém spočívá na autonomně se pohybujícím dronu. Dokáže tedy letět, aniž by byl kýmkoliv ovládán. Na dronu je umístěna hasicí kapsle, se kterou je schopný velmi rychle zasáhnout při požáru ve výškových budovách a pomocí infračervené kamery detekovat a lokalizovat jeho místo.

„Nikde na světě toto zatím není. Existují systémy, kdy dron hasí za pomoci hadice, ale to je omezené doletem. Náš systém by dokázal operovat i na kilometrovou vzdálenost,“ vysvětlil Novinkám Martin Saska, vedoucí skupiny multirobotických systémů fakulty ČVUT.

Zatím udrží jen jednu kapsli, v příštím roce by jich měl udržet až pět.

Na řadu pak přišel druhý pokus, který byl již úspěšný, a patrona se dostala do místnosti, kde začala bojovat s plameny.

„Podařilo se nakonec ukázat to, že dron dokáže opravdu vstřelit kapsli do okna. Ověřili jsme si i to, že budeme mít velký problém s GPS, protože v blízkosti budov vzniká odraz GPS signálu. Máme již v plánu pro další prototyp využít palubních senzorů k lokalizaci dronu, nebude tak spoléhat na GPS signál,” řekl Saska.