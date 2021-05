Zájem o ethereum roste. Kryptoměny jsou v Česku miliardový byznys

Investice do kryptoměn dosahují v Česku jen v letošním roce miliardových cifer, od ledna do dubna se uskutečnily podle burzy bitstock.com obchody za 2,9 miliardy korun. To je v meziročním porovnání trojnásobek. Hlavním tahounem zůstal bitcoin, nicméně velmi rostly také investice do etherea.