YouTube bude blokovat videa se zavádějícími informacemi o vakcínách

Činitel YouTube Matt Haprin listu The Washington Post sdělil, že společnost v tomto ohledu nepodnikla kroky dříve, jelikož chtěla nejprve zasáhnout proti dezinformacím týkajícím se koronaviru. Firma přitom dosud odstranila asi 133 000 videí se zavádějícím či nepravdivým obsahem ohledně covidu-19.

Podle expertů na šíření dezinformací stojí popularita odpůrců očkování na YouTube do značné míry za rostoucím skepticismem vůči vakcínám z posledních let. Ten je přitom patrný zejména v USA, kde v posledních měsících uvadá zájem o očkování proti covidu-19. Plně imunizovaných je tam nyní 56 procent obyvatelstva, zatímco v Kanadě je to 71 procent a v Británii 67 procent. V ČR je plně naočkovaných asi 55 procent obyvatel.