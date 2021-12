Výdaje na výzkum a vývoj ICT se v Česku za pět let zdvojnásobily

Výdaje do výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií (ICT) a služeb se za posledních pět let téměř zdvojnásobily na 22,975 miliardy Kč. V minulém roce se tato oblast podílela již z jedné pětiny na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku. Vyplývá to ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu.