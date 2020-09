Vousatá žena či srdce v plamenech. Chystá se 200 nových emotikonů

Smajlíky a emotikony se v elektronické komunikaci používají již desítky let. Nyní se chystá hned několik nových sad, do roku 2020 by mělo přibýt 200 nových emoji. Mezi nimi nebude chybět například vousatá žena či srdce v plamenech. Informovalo o tom konsorcium Unicode, které nové emotikony schvaluje.