V USA potrvá zákaz politické reklamy na Facebooku ještě měsíc

„Naprosto nás to přivádí k šílenství,” řekl Mark Jablonowski, šéf firmy, která se stará demokratům o digitální marketing. „V podstatě tím drží jako rukojmí celý zbytek politického procesu,” poznamenal republikánský stratég Eric Wilson, podle něhož strach z šíření dezinformací neopodstatňuje plošný zákaz politické reklamy na digitálních platformách. „Tohle je něco, co vyžaduje skalpel, ale oni používají rezavou sekeru,” prohlásil.

Podle listu The New York Times přitom žádný z amerických států dosud neohlásil jakýkoli významnější incident, které by mohl nějak ovlivnit výsledek voleb. Právní experti také opakovaně tvrdí, že žaloby podávané Trumpovým týmem v řadě států v podstatě nemají šanci na to, aby zmařily Bidenovo vítězství.