V Česku se letos uskuteční obchody s kryptoměnami za tři miliardy

V příštím roce by měla podle Stránského poptávka po bitcoinech růst. Stimulovat by ji mělo zvyšování kontroly nad běžnými peněžními toky, omezování hotovosti a destabilizace v mnohých regionech. „Faktory ovlivňující poptávku by mohly být ekonomická krize nebo její hrozba, nestabilita měn nebo vlád, ekonomické války, klesající hodnota peněz či kvantitativní uvolňování,“ podotkl Stránský.