Uživatelé Facebooku se budou moci vyhnout úzce cíleným reklamám

Podle AP tyto kroky pravděpodobně neutiší kritiky, kteří mají za to, že Facebook má příliš velký vliv a příliš slabé kontroly, pokud jde o jeho roli v demokratických procesech. Deník The New York Times zase uvádí, že nová opatření nejspíše kritiky jen utvrdí v jejich názoru na přístup Facebooku k politickým reklamám. Výhrady proti němu v poslední době vyjadřují nejrůznější komentátoři, politici a také někteří zaměstnanci samotné sociální sítě.