Umělá inteligence pomáhá už i při výběru parfému

CES 2020: Umělá inteligence míří do koupelny. Takové využití by čekal málokdo Hardware

Tato diagnóza předpokládá, že zákazník ví, co má rád. Vede ho k vůním blízkým těm, které už používá. Ředitel inovace u výrobce parfémů IFF Arnaud Montet říká, že vycházet z čichových charakteristik je chyba. „Ty by měly být třešinkou na dortu stejně jako barva, když si vybíráme auto. Parfém je totiž především výrazem naší osobnosti. Z toho je třeba vycházet a pak se nám otevře pole možností a můžeme dávat doporučení,” dodává. Takový postup například používají firmy Hermetica nebo D’Orsay, které provázejí spotřebitele v jeho volbě a nabízejí dotazníky, které je možno vyplnit na internetu nebo s poradcem.

Přijdou tedy parfuméři o práci? „Tak tomu rozhodně není,” namítá Montet. „Umělá inteligence není samořízený vůz, je to spíše GPS.” Parfumér Jean-Christophe Hérault k tomu dodává: „Vybíráme směr a itinerář z toho, co nám nabízí počítač. Můžeme se však vydat i zcela jinou cestou a neřídit se tím, co nám říká,” upozorňuje.

Daniela Andrierová, jež pracuje pro Givaudan, zvolila santalové dřevo a muškát, které jí navrhl systém Carto, a vytvořila parfém She Was An Anomaly pro značku Libre d´Orange. Jsou to kombinace, které by jinak nikoho nenapadly.