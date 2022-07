Twitter se propadl do ztráty, tržby překvapivě klesly

Analytici podle průzkumu společnosti Refinitiv očekávali růst tržeb, a to na 1,32 miliardy dolarů z 1,19 miliardy před rokem.

Musk se už od samého začátku netajil tím, že chce Twitter od falešných účtů očistit, aby z něj udělal „lepší místo pro uživatele“. Žádné konkrétní plány řešení tohoto problému však nezveřejnil. Dosáhnout by se toho ale dalo tak, že by musel být každý účet na Twitteru ověřený, což by v podstatě zcela vyloučilo ze hry anonymní uživatele.