Twitter ohlásil plán zapojit uživatele do potírání dezinformací

Twitter spustil pilotní verzi nového nástroje, který by mohl v budoucnu výrazněji zapojit uživatele sociální sítě do regulace jejího obsahu a potírání dezinformací. Systém nazvaný Birdwatch („Ptačí hlídka”) by jim umožnil nahlašovat příspěvky jako zavádějící a přidávat komentáře, které by pak mohly být k problematickým tweetům připojeny.