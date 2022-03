Toshiba se dělit nebude, akcionáři odmítli návrh managementu

Toshiba je v Japonsku zdomácnělým názvem, existuje tam už skoro 150 let. Management se pro svůj nový reformní plán snažil získat souhlas akcionářů na mimořádné valné hromadě. Předchozí plán počítal s rozdělením konglomerátu na tři firmy, to ale část velkých akcionářů odmítla už dříve.

To by mimo jiné znamenalo, že by její akcie zmizely z burzy a firma už by například ani nemusela zveřejňovat podrobné finanční výkazy. Aktivističtí akcionáři zpravidla usilují o hluboké změny ve firmě a ten současný návrh předpokládal, že by akcie Toshiby odkoupily hedgeové fondy a další instituce.