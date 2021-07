Tesla začne opět prodávat elektromobily za bitcoiny, prohlásil Musk

Právě Musk je přitom považován za osobu, která zapříčinila pád bitcoinu. Stalo se tak v druhé polovině května, když americký vizionář napsal jedinou zprávu na Twitteru. Lidé se totiž obávali, že jeho automobilka Tesla se začala zbavovat bitcoinů poté, co přestala v této kryptoměně přijímat platby.

Nyní se však nechal Musk na konferenci s názvem B Word slyšet, že bitcoiny by mohla Tesla opět přijímat. „Je velice pravděpodobné, že Tesla obnoví přijímání bitcoinů,“ prohlásil stoicky Musk. Žádné další detaily však prozradit nechtěl, jasné tak není například ani to, kdy by se tak mohlo stát.