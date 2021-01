Strop to není. Bitcoin by se mohl vyšplhat až na 146 000 dolarů, tvrdí analytici

V analýze, kterou zveřejnila agentura Reuters, analytici JPMorgan tvrdí, že by se kurz mohl vyšplhat až na 146 tisíc dolarů, tedy v přepočtu bezmála 3,1 milionu korun. Tato predikce se podle nich naplní ve chvíli, kdy širší skupina investorů „bude bitcoin považovat za bezpečné útočiště v období nejistoty“.

„Růstu jeho ceny nahrává několik faktorů. Kromě toho, že se v poslední době tato kryptoměna stala středem zájmu velkých institucionálních investorů a platby v kryptoměnách umožní v roce 2021 i PayPal, je třeba vzít v úvahu i uklidnění situace po volbách v USA, dlouhodobý efekt jarního "dělení" kryptoměn, který obvykle lze sledovat ještě několik let, a fakt, že se pomalu blížíme k dosažení limitu počtu vytěžených bitcoinů, který byl stanoven na 21 milionů bitcoinů. V současnosti zůstává nevytěžených 1,5 milionu bitcoinů,“ prohlásil Martin Krištoff, analytik společnosti CFDWorld.

Fakt, že do oběhu nebude možné uvolnit další jednotky, by měl podle něj nahrávat ve prospěch růstu jeho ceny na rozdíl od kryptoměn, které touto vlastností nedisponují. „Všechny tyto aspekty nahrávají ve prospěch dalšího růstu jeho hodnoty, i když někteří odborníci stále pochybují o jeho potenciálu, a to navzdory pozitivnímu fundamentálnímu faktoru očekávajícímu výraznou korekci,“ konstatoval Krištoff.