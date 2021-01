Soud v USA poslal na deset let za mříže podvodníka s kryptoměnami

Soud v americkém státě Kalifornie poslal v pondělí na deset let do vězení zakladatele společnosti U.S. Fine Investment Arts (USFIA) Steva Chena. Ten vylákal 147 milionů dolarů (3,2 miliardy Kč) od investorů, kterým sliboval obstarání kryptoměn. Informovala o tom agentura AP.