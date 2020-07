Rozverný TikTok začíná broukat blues

Zvyšoval se i objem peněz, které přes ni uživatelé utráceli, do pololetí to bylo celkem přes 456,7 milionu dolarů (více než 10,7 mld. Kč). Přesto ale může mateřskou čínskou firmu ByteDance čekat boj o její přežití. Velký podíl na tom mají i eskalující mezinárodní spory Pekingu s dalšími zeměmi.

Stalo se tak ovšem krátce poté, co v Himálaji došlo ke smrtelným pohraničním potyčkám mezi armádami obou států.

Krátce nato indický zákaz TikToku podpořily Spojené státy a jejich ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že Washington podobný krok rovněž zvažuje. Rozhodnutí ohledně této sítě i chatovací platformy WeChat, jež je s Čínou rovněž spjatá, má dle agentury Reuters přijít v řádu týdnů. Je přitom příznačné, že americký prezident Donald Trump naznačil možný zákaz jako políček Pekingu za to, že počátečním mlžením přispěl ke světové pandemii koronaviru.

Je tu hodně politických věcí. Ale my vlastně nejsme čínská firma

„Jen pokud chcete svěřit své soukromé informace do rukou čínské komunistické strany,“ odpověděl tento měsíc šéf americké diplomacie na dotaz stanice Fox News, zda by uživatelům doporučil aplikaci používat. Právě obavy z toho, že TikTok sdílí citlivá data s čínskou vládou, v kombinaci s nízkým věkovým průměrem jeho uživatelů patří k nejčastějším argumentům odpůrců této sítě.

Reputaci nepomohlo například ani to, když nová verze iOS společnosti Apple minulý měsíc odhalila, že TikTok odesílá množství dat z telefonů svých uživatelů bez jejich vědomí – dokonce i když běží na pozadí. Následné zkoumání listu The Washington Post to potvrdilo, ovšem s důležitým dodatkem, že se v tom příliš neliší od jiných podobných sítí včetně Facebooku.