Prohřešky hvězd jsou trestány na YouTubu mírněji, tvrdí moderátoři

"Bylo to jako by nám plivli do tváře," komentoval případ jeden z moderátorů. "Říkají vám, že jsou nastavená specifická pravidla pro zpeněžení (videí), která jsou extrémně přísná. A pak Logan Paul porušil jedno z těch nejzásadnějších a bylo to jako by se nic nestalo," dodal. YouTube svůj postup hájil tím, že Paul nikdy neměl tři prohřešky v rámci 90 dní, což by znamenalo zablokování celého kanálu.