Proč to trvá tak dlouho? Europoslanci tepali komisi kvůli jednotné nabíječce

„Dobrovolný přístup nepřinesl požadovaný výsledek,“ řekla v debatě další česká europoslankyně Dita Charanzová (za ANO). Podle ní by mimo jiné pomohlo, kdyby se elektronické přístroje a nabíječky prodávaly odděleně. „Nechceme čekat dalších deset let,“ vzkázala komisi europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podle ní by byla jednotná nabíječka důkazem, že EK myslí vážně své plány na „zelené inovace“.

Jednotnou nabíječku by podle europoslanců měli výrobci prodávat pro mobilní telefony, tablety, čtečky i další přístroje. Podle nich by to nejen ulehčilo život Evropanům a snížilo jejich výdaje při nákupu elektronických zařízení, ale pomohlo by to i při ochraně životního prostředí. Funkční nabíječky při koupi nového přístroje totiž často zbytečně končí v odpadu. Podle europarlamentu ročně v EU staré nabíječky vytvoří kolem 51 000 tun elektroodpadu.