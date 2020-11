Poslední úpravy byly dokončeny, DVB-T vysílání už patří v Česku minulosti

Zdůraznila, že pokud někomu stanice zmizí z nějaké předvolby, měl by ji najít na jiné předvolbě. „Pokud mu stanice v seznamu chybí, je potřeba znovu automaticky naladit. Změna se týká stanic skupin Nova, Barrandov, Seznam a Noe. Do MUX22 byly zařazeny i tři nové programové pozice, které jsou připraveny pro spuštění nových televizních stanic,“ poradila Miterová.

Miterová připomněla, že kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Lidé se tedy nemusí obávat, že by za pár let museli měnit opět své televizní přijímače nebo pořizovat set-top boxy kvůli nějakému modernějšímu televiznímu standardu.