Počítačových expertů je nedostatek, přestože jim rostou výdělky

Podle dříve zveřejněného odhadu personální agentury Grafton na pracovním trhu chybí 30 000 pracovníků v ICT. "Stále větší digitalizace ekonomiky vyžaduje rostoucí počet specialistů v IT. Jen za posledních deset let se jejich podíl zdvojnásobil z 1,8 procenta zaměstnaných osob v roce 2006 na 3,6 procenta v roce 2016," uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Podle dřívějších údajů ČSÚ vzrostl počet pracovníků v tuzemském ICT od roku 2000 do předloňska 2,5krát na 185 600 lidí.