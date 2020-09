Oracle získá v aplikaci TikTok významný podíl

Personální šéf Bílého domu Mark Meadows řekl, že Trumpova administrativa záležitost ještě posuzuje. Pokud by TikTok po vstupu Oraclu zůstal převážně pod vlivem Číňanů, nebylo by to v souladu s prezidentovými požadavky, dodal.

Trump už ve středu upustil od záměru požadovat za umožnění transakce velkou částku peněz. Uvedl, že jeho právníci mu sdělili, že takový postup by byl nezákonný. „S úžasem zjišťuji, že to není povoleno,” řekl Trump. „Když jsou ochotni zaplatit vládě velkou částku, není jim to dovoleno, protože neexistuje žádná legální cesta, jak to udělat,” dodal.