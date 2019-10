O aktivitách na internetu se rodiče s dětmi téměř nebaví

Je to pravděpodobně způsobeno i tím, že se 81 % rodičů domnívá, že o rizicích na internetu by se děti měly dozvědět ve škole. Opak je ale pravdou, neboť rodiče mají daleko lepší předpoklady k popsání všech hrozeb – už jen kvůli tomu, že jim jejich ratolesti důvěřují.

„Je pochopitelné, že rodiče nechtějí, aby měly jejich děti strach ze surfování na internetu. To ale neznamená, že by měli laxně přistupovat k jejich on-line bezpečí. Měli by zvolit vyvážený přístup a mít na paměti, že informované dítě bude spíš v bezpečí než bez základního povědomí o on-line rizicích,“ prohlásila psycholožka Emma Kennyová, která spolupracuje na celé řadě televizních a rozhlasových projektů.