Nové antény i technologie. Stát bude kompenzovat majitelům TV vysílačů přechod na DVB-T2

Celkově by měla kompenzace od státu dosáhnout částky 78,4 milionu korun. Tato suma se ale ještě bude změnit. „Finální částka bude záležet na vykázaných nákladech a jednáních s Evropskou komisí,“ prohlásila Filipová. Právě komise kvůli nucenému přechodu již dříve podporu přislíbila.

Většinu z této sumy by přitom měly získat České Radiokomunikace, které měly v tuzemsku přechod na DVB-T2 na starosti. Kompenzovány by měly být náklady na úpravu či výměnu antén, slučovačů, filtrů a související práce, které byly hrazeny z tzv. radiokomunikačního účtu. Na něj pravidelně přispívají uživatelé rádiových kmitočtů.

„Ani ne za rok přešla celá Česká republika na nové televizní vysílání. A to i přes to, že kvůli jarní vlně epidemie covid-19 muselo dojít téměř k čtyřměsíčnímu přerušení přepínání,“ prohlásil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Lidé se tedy nemusí obávat, že by za pár let museli měnit opět své televizní přijímače, nebo pořizovat set-top boxy kvůli nějakému modernějšímu televiznímu standardu.