Návrat do kanceláří? Zaměstnanci Applu se bouří

Počet nákaz koronaviru se drží na nízkých číslech, a to nejen v Česku, ale například také v USA. Kvůli tomu již minulý týden představil šéf Applu Tim Cook plán na návrat zaměstnanců do kanceláří z home office, těm se to ale vůbec nelíbí. Upozornil na to server The Verge.