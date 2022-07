Muskovo zrušení obchodu je neplatné, tvrdí právníci Twitteru

Musk v pátek oznámil, že odstupuje od smlouvy o koupi Twitteru. Zdůvodnil to odkazem na svá dříve nepodložená tvrzení, že Twitter měl výrazně více falešných účtů, než je odhad společnosti, tedy necelých pět procent. Jeho právníci argumentovali mimo jiné tím, že Twitter nesplnil svou smluvní povinnost poskytnout Muskovi potřebný přístup k datům pro ověření čísel.

Musk se nicméně už od samého začátku netajil tím, že chce Twitter od falešných účtů očistit, aby z něj udělal „lepší místo pro uživatele“. Žádné konkrétní plány řešení tohoto problému však nezveřejnil. Dosáhnout by se toho ale dalo tak, že by musel být každý účet na Twitteru ověřený, což by v podstatě zcela vyloučilo ze hry anonymní uživatele.