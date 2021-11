Metroid Dread je návratem ke kořenům, ocení jej hlavně hardcore hráči

V Metroid Dread se hráč ujímá opět role lovkyně Samus v jejím ikonickém obleku. Ta se vydává na planetu ZDR hledat nebezpečného parazita, o kterém si všichni mysleli, že již vyhynul. Ačkoliv je příběhová premisa jednoduchá jako u ostatních dílů v sérii, díky rozhovorům a textovým záznamům si hledači příběhu přijdou na své také. Hlavní rolí je ale opět vybroušená hratelnost, která spoléhá na rychlé reflexy hráčů.

Stejně jako většina dílů je i Metroid Dread ve 2,5D, takže se hráč pohybuje ve dvou rozměrech, ale vše je vykresleno ve třech. Například jako skvělý Ori, či jiné tituly z žánru metroidvanie z poslední dekády.

Ukázka ze hry Metroid Dread Foto: archiv tvůrců

Na samotném začátku toho Samus moc neumí a v arzenálu má pouze čepel, raketky a kanon. Co se týká pohybu, tak umí sklouzávat a skákat ze stěny na stěnu. Postupem času se arzenál rozšíří například o silný laserový paprsek a do pohybů se přidá ikonické schoulení do kuličky, díky kterému se dostane do dříve nepřístupných míst.

Jak je pro žánr tradiční, tak právě ono dostávání se do dříve nepřístupných míst zde hraje velkou roli. Planeta ZDR je rozdělena do několika regionů, či biomů, ve kterých na hráče čeká celá plejáda protivníků. Od tradičních hmyzích nepřátel až pro různé bossy a robotické lovce E.M.M.I., kteří byly přeprogramováni na to, aby našli a zabili Samus.

Ukázka ze hry Metroid Dread Foto: archiv tvůrců

Nejdříve se E.M.M.I. musí hráč vyhýbat a utíkat jim, dokud si nenabije protonový paprsek, jímž lze E.M.M.I. vyřadit z provozu. Roboti zde působí jako například vetřelec v Alien: Isolation a tak přidávají prvek adrenalinu do už tak hutného koktejlu akční atmosférické sci-fi akce.

S postupným získáváním nových schopností přichází ta pravá metroidvanie aneb koukání do mapy a vracení se do dříve nepřístupných oblastí, které nyní vedou k postupu v příběhu, nebo k získání vylepšení atributů protagonistky.

Ukázka ze hry Metroid Dread Foto: archiv tvůrců

Co se týká zpracování, tak se Metroid Dread nemá za co stydět. Za to může hlavně jednotný vizuální styl, který i přes svou jednoduchost dokáže vdechnout správnou vesmírnou atmosféru, a to i někdy s prvky hororu. Hlavně díky hodně ambientnímu hudebnímu doprovodu.

Metroid Dread se povedl. Nabízí férovou a naprosto vybroušenou hratelnost s pevně stanovenými pravidly. ZDR nabízí mnoho skrytých oblastí, zajímavých regionů a hlavně pořádnou výzvu.

Metroid Dread vyšlo exkluzivně pro Nintendo Switch.

HODNOCENÍ: 9/10