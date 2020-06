Mapy.cz ukážou, kde je kolona. A naplánují rychlejší objížďku

Aplikace Mapy.cz si již dříve zakládala na znalosti lokálního prostředí, aktuálnosti svých dat a rychlosti zapracování omezení do mapových podkladů. Všechny tyto přednosti nyní budou moci využít také lidé v běžné silniční dopravě.

„Mapy.cz již dříve implementovaly část informací souvisejících s dopravou a navigací, a to zpřístupněním svých mapových podkladů do automobilového systému CarPlay nebo možnosti plánování trasy po placených úsecích dálnic či navigaci v pruzích. Od nynějška umí plánovač a navigace přizpůsobit trasu aktuální dopravní situaci a za jízdy vyhledá nejrychlejší cestu s ohledem na aktuální dopravu,“ uvedl manažer týmu Mapy.cz Martin Jeřábek s tím, že další novinkou je možnost vyhnout se problematickým úsekům na silnicích.

Aplikace Mapy.cz sbírá část dat o dopravě od Ředitelství silnic a dálnic ČR a následně je automatizovaně převádí do svých mapových podkladů. „Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ uvedl Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz.