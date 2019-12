Lepší kvalita a širší programová nabídka. Jak naladit DVB-T2 stanice

Vsuňte propojovací koaxiální kabel do účastnické (anténní) zásuvky. V případě, že využíváte pokojovou anténu nebo nemáte účastnickou zásuvku, se vás tento krok netýká. Kabel zapojte do levé zdířky označené TV.

Druhý konec kabelu připojte do set-top-boxu, do zdířky pro vstup (označeno jako RF IN, IN, VSTUP, ANT IN…).