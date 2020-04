Konspirační teorie o 5G a covid-19 zaplavují internet

Nepodložená tvrzení o negativním zdravotním účinku technologie 5G bylo možné pozorovat už před začátkem krize kolem covid-19. Podle FT se pak v lednu na internetových platformách začaly šířit spiklenecké teorie, které tyto dvě věci dávají do souvislosti. Jejich zastánci mají za to, že covid-19 buď přímo způsobují frekvence využívané novou bezdrátovou technologií, nebo že tento typ signálu oslabuje imunitní systém člověka.

"Vlastně ano, mohlo by vás to nakazit," žertoval tento týden reportér BBC Fergus Walsh specializující se na zdravotnickou problematiku. "Kdyby někdo, kdo se nakazil koronavirem, kýchnul na svoji ruku, pak si ruku otřel o telefonní anténu a vy byste pak šli a dotkli se té antény a následně si sáhli na obličej. To je jediný způsob, jak by vás mohla mobilní anténa 5G nakazit koronavirem," prohlásil.