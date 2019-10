Jak vybrat čtečku elektronických knih

Jistě, každý milovník knih vám potvrdí, že není nic krásnějšího, než držet v ruce klasickou knihu a obracet jednu stránku za druhou. Jenže některé svazky nejsou zrovna praktické na přenášení – velikostí či hmotností vydají prakticky za příruční zavazadlo, takže manipulace s nimi nemusí být úplně pohodlná. I proto tolik lidí propadlo kouzlu čteček elektronických knih.

Čtením to jen začíná

Nejenže je elektronická čtečka knih – jak už jsme ostatně naznačili – mnohem snazší na manipulaci například při cestování, ale k jejím nesporným výhodám patří i fakt, že máte díky ní k dispozici všechny své oblíbené autory. Žádné výlety do knihkupectví (a případné zklamání, že je výtisk rozebraný) se nekonají, knihu (ale i časopis nebo noviny) jednoduše nahrajete během pár vteřin do čtečky a můžete se pustit do objevování autorova světa.

Většina modelů navíc umožňuje i poslech audioknih (nebo oblíbené hudby), předčítání knihy a také připojení na internet, bez kterého si většina z nás už nedovede představit nejen již zmíněné cestování. Čtečka e-knih také dovoluje upravit velikost a často i font písma, kterým je kniha psaná, takže odpadá mžourání do stránek a luštění textu, ke kterému by většina lidí potřebovala lupu.

04_zari_Zbozi_Ctecky knih_1

A právě pohodlí při čtení je dalším důvodem, proč si elektronickou čtečku pořizuje stále více lidí. To souvisí samozřejmě s kvalitou displeje zařízení. V současnosti disponují čtečky displejem s technologií e-ink. Ta zajišťuje nejen čitelnost textu za prakticky jakýchkoli podmínek (s výjimkou tmy, samozřejmě, to pak potřebujete podsvícený displej nebo lampičku), ale především nenamáhá oči podobně jako například klasické LCD displeje. Majitel takové čtečky knih má vlastně pocit, že skutečně kouká do papíru. Ostatně s čitelností souvisí i velikost displeje čtečky – nejrozšířenější jsou šestipalcové, ale najdete i větší. Co se rozlišení displeje týče, platí, že čím vyšší, tím lépe.

Co v obchodě nepřehlédnout

Na tom, kolik knih chcete ve své čtečce mít, záleží kapacita její paměti. Standardně seženete čtečky s 4 až 8 GB paměti, což by vám mělo pohodlně stačit až pro několik tisíc elektronických knih. Pokud však hodláte čtečku využívat i pro audioknihy apod., vyplatí se pořídit si model s větší pamětí, případně dokoupit microSD paměťovou kartu.

Co se ovládání čteček týče, nejčastěji se setkáte s dotykovým displejem, nicméně výjimkou nejsou ani modely s „tlačítkovým ovládáním“ (případně kombinace obou). V podstatě záleží na tom, co vyhovuje uživateli. Vždy si při nákupu hlídejte také hmotnost přístroje – pamatujte, že budete čtečku držet v ruce, takže by vám neměla působit nepohodlí. Ostatně si můžete vybraný model nejprve „osahat“ v kamenné prodejně a poté najít na internetu, kde se dá koupit čtečka knih levně.

04_zari_Zbozi_Ctecky knih_2

Zatímco v počítači text nejčastěji čteme v souboru Word (či podobném), čtečka elektronických knih podporuje spíše specifické formáty – nejčastěji ePub či Mobi. Drtivá většina modelů přečte i další (včetně textových), výjimkou není ani čtečka knih PDF. Vždy se před nákupem přístroje přesvědčte, že si čtečka s vámi požadovaným formátem poradí (u některých nicméně počítejte s tím, že vám zařízení nedovolí upravovat vzhled textu).

Důležitým parametrem je samozřejmě výdrž čtečky, respektive její baterie na jedno nabití. To aby se vám nestalo, že se po pár stránkách zařízení vypne a vy se nedozvíte, jak děj pokračuje. Díky energetické šetrnosti e-ink displejů můžete čtečku bez obav používat v běžném provozu i dva týdny (výdrž baterie je samozřejmě ovlivněna tím, k čemu všemu čtečku používáte). A když už jsme u výdrže – je jasné, že klasická kniha většinou nehodu v podobě pádu na zem přežije bez větší úhony. Bohužel o elektronické čtečce se to docela říct nedá. Proto se vyplatí přikoupit i pouzdro, které zařízení nejen chrání, ale lépe se vám bude i držet v ruce.