Jak fungují trollí farmy na internetu

Každý ze zaměstnanců Cat@Net měl na starosti kolem desítky profilů na sociálních sítích a dostával instrukce ohledně toho, do jakých debat se zapojovat, koho je potřeba kritizovat a koho naopak velebit. „Bylo by skvělé, kdybys přidávala pozitivní komentáře o vládním příspěvku pro TVP a o televizních koncesionářských poplatcích,“ psalo se v jednom e-mailu od nadřízeného.

Kromě veřejnoprávní televize těžil z takové vlivové operace i jistý kandidát Svazu demokratické levice (SLD), který byl čerstvě zvolen do polského parlamentu. Při jeho květnové kandidatuře do Evropského parlamentu nejméně 90 levicových účtů Cat@Net sdílelo jeho příspěvky a reagovalo na ně. Pravicové účty marketingové firmy pak svým protějškům odpovídaly nesouhlasnými příspěvky, čímž generovaly konflikt a přitahovaly ke kandidátovi pozornost.

„Zásadní otázkou je to, jak úřady po celém světě zareagují na výzvu, kterou přinášejí takovéto aktivity,“ myslí si odborník na dezinformace působící v Londýně Peter Pomerantsev. „Mohli by říct, že nic z toho, co bylo sdíleno, není nelegální: Nebyly to nenávistné projevy, nešlo o podněcování násilí, nebyla to válečná propaganda. Je to ale důkaz toho, jak chatrný a neefektivní ve skutečnosti je náš regulační rámec a jak jsme zranitelní vůči nebezpečnějším hráčům využívajícím podobné postupy,“ dodal.