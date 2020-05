Internet denně používá drtivá většina studentů

Cestu k online světu si podle nich ale našli také rodiče a prarodiče dnešních žáků a studentů. Internet v loňském roce používalo 95 procent lidí ve věku 35 až 54 let. I mezi generací prarodičů ve věku 65 až 74 let byla více než polovina uživatelů internetu. Celkem internet používalo loni již 81 procent Čechů starších 16 let.

Digitální dovednosti studentů jsou v průměru výrazně lepší než u jejich rodičů či učitelů. V roce 2019 uvedlo devět z deseti studentů starších 16 let, že si stáhlo aplikaci do telefonu nebo tabletu. V případě všech osob starších 16 let to nebyla ani polovina, tedy 44 procent. Poměrně velké rozdíly mezi mladší a starší generací jsou také právě v přístupu k internetu. Internet v mobilu používá 97 procent mladých lidí ve věku 16 až 24 let, u lidí starších 55 let je to pak stále méně než třetina.