Indická centrální banka odrazuje úvěrové instituce od obchodů s kryptoměnami

Indie nyní pracuje na zákonu, který kryptoměny v této asijské zemi zakáže a který umožní pokutovat každého, kdo bude s kryptoměnami obchodovat. Znamenalo by to zatím nejtvrdší zákrok proti kryptoměnám ve světě. Vzhledem k tomu, že Indie nyní zápasí s velmi silnou vlnou koronavirové nákazy, není zatím jasné, kdy by zákon mohl být schválen. To jen přispívá k nejistotě mezi všemi, kdo se s kryptoměnami rozhodli spekulovat.