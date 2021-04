Hodnota trhu kryptoměn poprvé přesáhla dva biliony dolarů

Za zájmem o bitcoin je rostoucí důvěra institucionálních investorů i prostředí velmi nízkých úrokových sazeb, které nedávají investorům mnoho jiných možností, jak si zajistit výnos. Investice do bitcoinů začíná svým klientům nabízet americká banka Morgan Stanley. Velkou investici do bitcoinu oznámila v únoru automobilka Tesla. Dál posílit důvěru investorů by mohl plán kryptoměnové burzy Coinbase, která hodlá vydat akcie a vstoupit na klasickou akciovou burzu.