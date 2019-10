HBO Go už nebude nejlevnější, bude dražší než Apple TV+

HBO Go se v současnosti nabízí za měsíční poplatek 129 Kč, už od konce listopadu ale zákazníci budou platit 159 Kč. Částka 129 Kč byla přitom doposud ze všech nabídek nejnižší. Podnik to ospravedlňuje tím, že významně rozšíří nabídku filmů a seriálů z vlastní produkce.

Je pravdou, že i přes navýšení ceny bude HBO Go levnější než konkurenční Netflix, jeho služba vyjde totiž české zákazníky na 199 korun měsíčně. Do souboje internetových platforem nicméně od 1. listopadu vstoupí také Apple TV+. Ta případné zájemce vyjde nejlevněji, bude stát 139 Kč měsíčně, ale to až po uplynutí sedmidenního zkušebního období.