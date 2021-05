Globální nedostatek čipů může trvat až do roku 2023, obávají se analytici

Současný globální nedostatek čipů by mohl trvat až do roku 2023. Podle serveru CNBC se na tom shodují analytici, kteří sledují toto odvětví. Čipy se nacházejí v řadě věcí kolem nás, od konzolí PlayStation a zubních kartáčků až po pračky a budíky. Ale není jich dost pro všechny. Na obzoru nejsou podle expertů ani žádné známky toho, že by se tento problém podařilo brzy vyřešit.