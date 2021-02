Facebook začal mazat nepravdy o všech vakcínách

Technologická společnost Facebook v pondělí oznámila rozšíření svých pravidel namířených proti dezinformacím o očkování. Nově prý bude na svých platformách mazat vybraná vyvrácená tvrzení o všech používaných vakcínách, nejen o těch proti covidu-19. Podle listu The New York Times (NYT) Facebook změny označil za reakci na nedávné stanovisko svého kontrolního panelu, který přezkoumává zásahy do uživatelského obsahu na Facebooku a Instagramu.