Facebook smazal stovky skupin o konspirační teorii QAnon

Facebook zjevně situaci vidí jinak a QAnon dává do souvislosti s „rostoucími hnutími, která, byť přímo neorganizují násilí, oslavovala násilné činy... nebo mají jednotlivé členy se sklony k násilnému chování”.

Společnost na svých platformách nezavádí úplný zákaz obsahu spojeného s těmito komunitami. Problematické facebookové skupiny a stránky, které nebyly zablokovány, nově nebudou uživatelům doporučovány jakožto potenciálně zajímavý obsah, zatímco jejich fanouškům budou příspěvky z těchto zdrojů servírovány níže v nabídce „vybraných příspěvků”, což by mohlo snížit jejich ohlas.

Podle vícero článků z poslední doby popularita tohoto hnutí na sociálních sítích neustále roste. Deník The New York Times napsal, že aktivita v některých předních facebookových skupinách QAnon za posledních šest měsíců vzrostla o 200 až 300 procent. Na zmírnění dosahu hnutí už se zaměřil i Twitter, který v červenci v této souvislosti oznámil odstranění více než 7000 účtů a další restrikce.

QAnon už ovšem přerostla za hranice internetových platforem. Spojeno s ní je už vícero bezpečnostních incidentů a také tři kandidáti do amerického Kongresu. V primárkách Republikánské strany letos uspěly tři ženy, které v jisté míře vyjádřily QAnon podporu, a jedna z nich má podle amerických médií vítězství v listopadových volbách prakticky jisté.

Prezident Trump se až do tohoto týdne ke konspirační teorii nikdy přímo nevyjádřil, při středeční tiskové konferenci už ale na otázku na toto téma odpověděl.

„Moc o tom hnutí nevím, kromě toho, že mě mají velmi rádi, což oceňuji. (...) Slyšel jsem, že to jsou lidé, kteří milují naši zemi,” uvedl. Když byl poté tázán, co si myslí o představě, že zachraňuje svět před satanistickým kultem pedofilů, řekl: „To jsem neslyšel, ale má to být špatná věc, nebo dobrá věc?”