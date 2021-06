Facebook po novém rozhodnutí o Trumpovi čelí kritice

Podle komentáře zpravodajské společnosti BBC byly kritické reakce vzhledem k povaze případu nevyhnutelné, avšak nelze přehlížet, že Facebook učinil zcela zásadní rozhodnutí. „Největší sociální síť na světě zamítla přístup ke svému megafonu muži, kterého volilo 74 milionů lidí. Nejen že ho znali nebo s ním souhlasili, hlasovali pro to, aby byl americkým prezidentem,” uvedl editor mediálního zpravodajství Amol Rajan s odkazem na výsledky loňských voleb.

Facebook 7. ledna zablokoval exprezidentovy účty na svých platformách kvůli jeho podpoře výtržníků, kteří o den dříve vtrhli do sídla Kongresu a narušili projednávání výsledků prezidentských voleb. Časově neohraničený trest ovšem v květnu zkritizovala komise zřízená Facebookem za účelem nezávislé kontroly moderátorských rozhodnutí. Provozovatel sociálních sítí pak v pátek oznámil, že Trumpovo zablokování na dobu neurčitou změnil na dvouletý zákaz činnosti, který může být na začátku roku 2023 prodloužen.

Někdejší komentátor deníku The New York Times (NYT) Charlie Warzel na svém blogu poukázal na jistou nelogičnost obsaženou v plánu Facebooku po dvou letech zhodnotit, „zda pominulo ohrožení veřejné bezpečnosti” spojené s Trumpovou činností. „Jestliže příspěvky Donalda Trumpa ohrožují veřejnou bezpečnost, jak chcete vyhodnotit rizika pro veřejnou bezpečnost v prostředí, ze kterého jste ho odstranili?” ptá se Warzel.

Postup Facebooku jej prý vede k závěru, že firma nepovažuje Trumpa za skutečnou hrozbu. „Je možné, že Facebook vůbec neplánuje Trumpa pustit zpátky a nemá koule na to to říct... Jestli to je pravda, pak z toho mám možná ještě horší pocit. Společnost se snad největším vlivem na globální veřejnou a politickou debatu nemá odvahu vyjádřit své hodnoty,” napsal.