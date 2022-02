Regulace fenoménu metaverse? Brusel zatím tápe

Do širšího povědomí se slovo metaverse dostalo na podzim loňského roku, kdy si americká společnost Facebook změnila název na Meta Platforms, aby tak lépe vystihla, co je hlavním cílem jejího zájmu do budoucna. Tento krok ale zároveň vyvolal obavy, že by Facebook mohl v novém odvětví získat nadvládu.