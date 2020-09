EK vyzvala internetové firmy k účinnějšímu boji s dezinformacemi

Podle agentury Reuters nyní česká eurokomisařka pracuje na Evropském demokratickém akčním plánu, který by měl demokracii posílit ve vztahu k hrozbám v digitálním světě. Komise se chystá do konce roku rovněž navrhnout nová pravidla, která by zvýšila zodpovědnost sociálních sítí za obsah, který se na nich zveřejňuje.