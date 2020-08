Dzurilla: Aukce by mohla zlevnit neomezená data

„Když se podíváme na každoroční dividendy jednotlivých operátorů, tak vidíme, že prostor ke zlevnění tady je. A je to jen o tom, jakou nový hráč nastaví strategii, aby byl atraktivní i pro ty zákazníky, kteří jsou s aktuální nabídkou spokojeni a o změně operátora neuvažují,“ řekl Dzurilla.

Aukce kmitočtů v pásmech 700 a 3400–3600 MHz by se měla uskutečnit do konce roku, operátoři se mohou hlásit do konce září. Vedle stávajících operátorů O2, T-Mobile a Vodafone se spekuluje o zájmu dalších firem, jako ČEZ, Sazka Mobil, Nordic Telecom či Poda.