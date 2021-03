Dezinformátorům slouží k podkopávání vakcín zavádějící prezentace faktů

Analýza provedená NPR zjistila, že články spojující vakcíny a úmrtí patří letos na internetu k obsahu s největším ohlasem a šíří se v míře, která by mohla narušit schopnost lidí posoudit skutečné riziko při očkování. Zjištění zároveň ilustrují širší trend u fenoménu internetových dezinformací: V době, kdy sociální sítě začínají odstraňovat zjevně nepravdivá tvrzení na téma veřejného zdraví, se dezinformátoři obracejí k faktům vytrženým z kontextu, aby podpořili zavádějící narativy.

Analytik Bret Schafer z mezinárodního sdružení Alliance for Securing Democracy tento postup nazval „lhaním skrze pravdu”. „Je to opravdu zákeřný problém,” míní profesor komunikačních studií z University of North Carolina Chapel Hill Deen Freelon. „Společnosti provozující sociální média zavedly tvrdá pravidla proti dezinformacím, nepřijaly ale podobně tvrdý přístup vůči mystifikaci,” uvedl.