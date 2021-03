Čínský kabel Peace ilustruje geopolitiku internetu

Skupina Alphabet, pod níž spadá Google, a společnost Facebook uvedly, že tento kabelový systém používat nebudou, protože už mají dostatek kapacity. Pokud by přece jen chtěly projekt Peace využít, nebylo by to snadné kvůli bojkotu čínských technologických společností, který s odvoláním na národní bezpečnost iniciovala administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněla agentura Bloomberg.