Čína je velmoc v těžbě bitcoinů. Ohrožuje to ale splnění klimatických cílů

Neustále rostoucí hodnota bitcoinu a dalších virtuálních měn vyvolala doslova zlatou horečku. A to nejen mezi investory, kteří s vidinou možného zisku horentně skupují, co se dá, ale také mezi těžaři. Ti využívají zpravidla součástky velmi výkonných počítačů k tomu, aby se proměnili v novodobé zlatokopy. Situace došla dokonce tak daleko, že těžaři začali ve velkém skupovat i herní notebooky, aby je využili pro těžbu.

Jak je tedy z řádků výše patrné, největší poptávka je po hardwaru, který by jinak našel uplatnění v herních sestavách. Pro těžbu bitcoinů či jiných kryptoměn je potřeba mít celou farmu extrémně výkonných počítačů, které se říká mining rig.

Čína plánuje, že její emise dosáhnou vrcholu v roce 2030. Do roku 2060 pak hodlá být uhlíkově neutrální.

Celosvětově se v současnosti na těžbu bitcoinů ročně spotřebuje 128,84 terawatthodin (TWh) energie. To je více, než činí spotřeba zemí, jako je Ukrajina či Argentina.

Jestliže podle studie nezasáhne stát, měla by spotřeba elektřiny pro bitcoinový průmysl v Číně dosáhnout vrcholu v roce 2024, kdy bude činit 296,59 TWh. To je více, než činila v roce 2016 celková spotřeba zemí, jako je Itálie a Saúdská Arábie. Tedy zemí, které skončily v žebříčku největších spotřebitelů elektřiny na 12. místě. Tato spotřeba elektřiny odpovídá emisím 130,5 milionu tun uhlíku ročně. To je více, než činila produkce skleníkových plynů v roce 2016 v České republice a Kataru.