Česko kleslo v žebříčku digitální vyspělosti na 28. příčku

„GCI tak potvrzuje to, co říká i evropský pravidelně vydávaný index DESI, a to že Česko je velmi dobré v oblasti vysokorychlostního připojení k internetu, kde můžeme děkovat českým mobilním i pevným operátorům, ale už ne tak dobré v oblasti investic do moderních technologií, které dokážou velmi dobrou konektivitu využít,” dodal Košek.