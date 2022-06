Češi tráví na sociálních sítích stále více času. Každý den průměrně 165 minut

Průměrná doba, kterou Češi tráví na sociálních sítích, se letos zvýšila o šest minut na rekordních 165 minut denně. Proti předcovidovému roku 2019 je to nárůst o 22 minut. Roste využívání ve všech věkových kategoriích, včetně seniorů nad 60 let, kde využívá sociální sítě denně 60 procent lidí. Vyplývá to z pravidelného průzkumu AMI Digital Index.