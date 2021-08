Ceny elektroniky rostou, prodejci hlásí propady v dostupnosti zboží

Nedostatečná přepravní kapacita podle Bartoně výrazně zdražuje dopravu nejen výrobků, ale i komponent. Námořní přeprava podle mluvčí e-shopu Mall.cz Pavly Hobíkové v některých případech zdražila až o desetinásobek. Způsobuje to podle ní, že někteří dodavatelé se rozhodnou zboží nepřivést. Částečné zlepšení podle ní nastane příští rok, u některých kategorií zboží až o rok později.

Za vyššími cenami elektroniky dále podle Bartoně stojí zdražení materiálů jako je železo či drahé kovy. Přestože obchodníci často podle něj prodávají zboží vyrobené ještě před nárůstem cen materiálů, trhy předvídají vyšší nákladovost výroby a ceny zvyšují už nyní. Je to podle něj i jistá ochrana spotřebitele.

"Nebýt zdražení, lidé by mohli pračky, myčky, lednice vykoupit, když očekávají budoucí růst jejich cen. Kdo plánoval vyměnit domácí spotřebič za půl roku tuto výměnu nyní urychluje, a kdyby trochu nezvedly ceny, pak by se mohlo někomu stát, že když mu lednička klekne nečekaně, bude těžké sehnat novou. Takový návrat do komunismu nechce nikdo," uvedl.