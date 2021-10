Byl masivní výpadek záměr? Facebook to nevyloučil, upozornil komentátor BBC

„Mnoho výpadků se vyřeší velmi rychle. Často bývají lokalizované, kdy někteří lidé nemohou otevřít webovou stránku, kterou lze v jiné zemi používat,“ napsal Clayton. „Mělo by ale také být řečeno, že vyjádření Facebooku je velmi pečlivě napsáno. Nevylučuje ani záměr,“ dodal.

Facebook ve svém sdělení uvedl, že hlavní příčina výpadku zasáhla také mnoho interních nástrojů a systémů, které jsou pro obnovu činnosti nutné. To Clayton označil za zajímavé. Výpadek celkem zasáhl až 3,5 miliardy lidí, kteří některou z uvedených služeb využívají, poznamenala agentura Reuters.

Technický ředitel společnosti BreachQuest Jake Williams rovněž připustil, že za pondělním výpadkem služeb Facebooku může být zlý úmysl, zatím to ale podle něj stále vypadá na technické problémy způsobené lidskou chybou. „V konečném důsledku to ukazuje, že provozovat opravdu velký - a to i podle internetových standardů - distribuovaný systém je velmi těžké. I pro ty nejlepší z nejlepších,“ citovala ho agentura AP. BreachQuest se specializuje na bezpečnost v kybernetickém prostoru.