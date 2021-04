Británie chce vytvořit konkurenci bitcoinu

Oznámení o přípravách nové digitální měny, za kterou by stál přímo jeden z evropských států, přichází v době, kdy jsou platby v hotovosti obecně na ústupu. Je nicméně nutné zdůraznit, že britcoin by fungoval na úplně jiných principech než ostatní virtuální mince.

Právě decentralizace je to, v čem je bitcoin unikátní. Britcoin by byl proti tomu pod taktovkou britské centrální banky, mělo by jít o novou formu digitálních peněz, které by mohly domácnosti a podniky využívat k jednodušším platbám.

Vlastní digitální měnu mají již Bahamy, Čína ji testuje v několika městech. Švédsko se nechalo již dříve slyšet, že by chtělo vlastní virtuální mince uvést do roku 2026. S myšlenkou digitálního eura koketuje také Evropská centrální banka, uvést by ji chtěla do čtyř let.